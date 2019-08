GROTTAMMARE – Fiamme nella serata del 29 agosto.

A Grottammare in pieno centro, vicino via Laureati, un incendio in un appartamento per cause ancora da chiarire. All’interno un cane.

Sul posto i Vigili del Fuoco per lo spegnimento del rogo e la messa in sicurezza. Il quadrupede è stato soccorso dai pompieri e da alcuni sanitari specializzati.

Ma purtroppo non è sopravvissuto.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.