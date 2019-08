SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Singolare episodio accaduto nella serata del 29 agosto in Riviera.

In pieno centro a San Benedetto, in via Solferino, alcuni nostri lettori ci hanno segnalato un caso di Movida molesta. Nello specifico un video in cui un ragazzo si arrampica per raggiungere un pallone finito in un balcone di un’abitazione.

“Non solo si mette a rischio la propria incolumità ma si commette anche violazione di proprietà” affermano i residenti infuriati.

I cittadini recentemente avevano segnalato anche schiamazzi durante l’estate: “Tutti i giorni un grande vociare fino all’alba. Non è possibile tutto questo”.

