GROTTAMMARE – Tornano le Maratone di Radio Incredibile, e stavolta la Maratona partirà dalle Marche per finire in Giappone.

Non più un Camper, come nel caso di “Marath-on-air” ( Dicembre 2017) e di “10×10 Marche Coast to Coast” (Maggio 2019), ma un intero Pullman che Radio Incredibile ha predisposto per il gruppo di Studenti Giapponesi che l’Università di Camerino sta ospitando nell’ambito del programma inserita nel

UNICAM-TOYO COLLABORATIVE STUDY PROGRAM “INTERDISCIPLINARY APPROACH TOWARD REVITALIZATION FROM 2016 CENTRAL ITALY EARTHQUAKE” programma di gemellaggio e studio incentrato proprio sugli eventi sismici che hanno afflitto la nostra regione nel 2016



Radio Incredibile farà a salire a bordo dell’Increpullman questo gruppo di studenti Nipponici con l’obbiettivo di conoscere la Realtà Marchigiana del post-sisma: in particolare gli studenti del Sol Levante saranno accompagnati presso il SAE di Fiastra e presso il comune di Bolognola per apprezzare la diversità del turismo marchigiano.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con UNICAM e sarà Live e documentata su radioincredibile.com.

