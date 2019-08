SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incredibile scontro nel pomeriggio del 29 agosto in Riviera.

Incidente in via Manara a San Benedetto, vicino all’intersezione per via Carnia, tra uno scooterone e una carrozzina elettrica di una persona portatrice di handicap che transitava sulla pista ciclabile. Un impatto violento con il ciclomotore che è finito contro un’auto in sosta.

Sul posto personale sanitario del 118 in ambulanza per i soccorsi: i due feriti sono stati portati nel vicino ospedale per le cure mediche. Si tratta di un anziano, a bordo del quadriciclo, di 80 anni e una donna di 54 anni, entrambi del posto. Non è escluso un trasferimento al Torrette per l’anziano.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi, rallentamenti a causa degli interventi. Dinamica ancora da chiarire.

