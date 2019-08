In municipio “un passo in avanti” per l’inizio dei lavori

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Buone notizie per gli amanti del basket in Riviera.

La raccolta fondi per la riqualificazione dei campi “Las Vegas” ha raggiunto quota 5 mila euro. Un’iniziativa venuta alla luce ad inizio luglio.

Nel frattempo i promotori della raccolta, “I ragazzi del Las Vegas”, sono stati accolti, in Comune, dal sindaco di San Benedetto Pasqualino Piunti, dal vice Andrea Assenti e dall’assessore Pierluigi Tassotti per discutere dei lavori che dovrebbero partire a breve. Da entrambe le parti è stato considerato “un passo in avanti” per pianificare la riqualificazione. Probabilmente verrà fondata un’associazione, dai promotori della raccolta, per consegnare successivamente il denaro all’amministrazione.

“Soldi che verranno usati alla conclusione dei lavori del Comune per la recinzione, i lampioni e il blocco canestri tra le altre cose” affermano i promotori della raccolta in una breve nota.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.