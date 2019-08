TERAMO – La Provincia di Teramo ha commissionato alla Team la raccolta dei rifiuti sulla provinciale 3, la Pedemontana che da Teramo raggiunge la Vibrata. Strada a scorrimento veloce negli ultimi mesi è diventata uno dei luoghi prescelti da chi, non rispettando la raccolta differenziata e infrangendo le norme comunali, la utilizza per abbandonare rifiuti di ogni genere, spesso rifiuti ingombranti.

La Provincia, che pure non ha alcuna competenza sulla raccolta dei rifiuti abbandonati anche sulle proprie arterie, ha deciso di provvedere in proprio alla pulizia della strada e ha commissionato alla Team il lavoro.

“Intensificheremo i controlli – afferma Lanfranco Cardinale, consigliere delegato alla viabilità – ma certamente non abbiamo le risorse per installare un sistema di video sorveglianza sulla lunga rete delle strade provinciali considerato dove con fatica adempiamo ai doveri di manutenzione. Facciamo appello ai cittadini che così sconsideratamente non hanno rispetto per un bene pubblico – quindi anche loro – e che con le loro azioni stanno danneggiando l’immagine del territorio con ripercussioni negative non solo sull’ambiente ma anche sull’economia turistica che viene indirettamente danneggiata non poco da questa incuria. Sensibilizziamo anche i Sindaci e le polizie locali per un maggiore controllo sulla raccolta differenziata. Ai cittadini va ricordato su tutto il territorio provinciale esistono le piattaforme per la raccolta dei rifiuti dove possono recarsi personalmente e che per i rifiuti ingombranti basta chiamare le società che provvedono allo smaltimento”.

