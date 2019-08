SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Uno degli acquisti della nuova Samb Basket per il campionato 2019/2020 risponde al nome di Giovanni Volpe, ala classe 1998 proveniente da Pesaro. Per lui nella scorsa stagione diverse presenze e 2,5 punti di media a partita nella Pisaurum Pesaro, in Serie C Gold.

L’anno precedente, invece, aveva indossato la maglia del Bramante, raggiungendo la finale playoff sempre in Serie C. Giovane promessa con ampi margini di miglioramento, Volpe nel 2017/2018 ha fatto anche parte del roster della VL Pesaro in serie A1. Ottimo tiro dalla distanza per lui, con 3 finali nazionali giocate in carriera. Ecco le sue prime parole da giocatore rossoblù:

«Sono contento di essere arrivato a San Benedetto, per me come altri compagni è la prima esperienza fuori casa e mi sento molto motivato. La squadra mi sembra ottima, non vedo l’ora di iniziare e conoscere il gruppo e lo staff tecnico. Ci vediamo al Palaspeca, pronti a lottare tutti insieme per il bene della Samb».

