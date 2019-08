SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro nella mattinata del 28 agosto.

Poco prima delle 8 incidente in viale dello Sport a San Benedetto, vicino alla caserma dei carabinieri per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

Un mezzo è finito contro un palo. Sul posto 118 e Vigili del Fuoco per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte dal sinistro. Dalle prime indiscrezioni, il conducente dell’auto avrebbe avuto un malore.

