FERMO – Una chiamata al 113 alle quattro del mattino per una “comune” lite in famiglia che poteva trasformarsi in tragedia.

Grazie all’immediato e rischioso intervento dei due poliziotti delle volanti, inviati sul luogo della chiamata, si è sfiorato il dramma.

Lite in famiglia in un luogo del fermano per banali screzi familiari, l’intervento della Volante per appianare la situazione, ma l’avvicinarsi ad un pacchetto di sigarette su un tavolo accanto alla finestra viene preso a pretesto per salirci sopra e buttarsi dal 4° piano.

Il gesto non passa inosservato ai due poliziotti che si lanciano al soccorso. Uno dei due operatori afferra la persona alle spalle sporgendosi dalla finestra, mentre l’altro aiutava il collega a riportarla dentro al sicuro.

Per fortuna tutto è terminato bene.

La persona, in forte stato di agitazione, veniva immediatamente ricoverata presso l’Ospedale Civile di Fermo per le cure del caso.

