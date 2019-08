SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Caos e trambusto in Riviera nella notte tra il 24 e 25 agosto.

Allertati al 112 dai titolari di un noto chalet di Porto D’Ascoli, i Carabinieri della Compagnia di San Benedetto del Tronto, in servizio esterno per la prevenzione e il controllo del territorio, sono accorsi presso la struttura dove, un ventiduenne originario di Bergamo, in evidente stato di alterazione psicofisica, stava letteralmente distruggendo il locale.

I Carabinieri, giunti sul posto, sono stati prima insultati dal giovane che poi, alla richiesta dei documenti da parte dei militari, ha dato in escandescenza percuotendo al viso un Carabiniere che è stato poi medicato dai sanitari dell’Ospedale di San Benedetto.

Alla fine l’uomo è stato calmato e condotto in caserma dove è stato tratto in arresto in flagranza di reato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. È ora agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ascoli Piceno in attesa del giudizio direttissimo.

