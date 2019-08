FANO – La Samb non stecca l’esordio e si impone a Fano per 3-1 alla prima di campionato con i gol di Cernigoi e Orlando inframezzati dal temporaneo pari di Parlati per i granata che si infliggono anche un autogol con Di Salvatore.

Qui le nostre interviste video a Franco Fedeli, Federico Angiulli e Gaetano Fontana, mister del Fano.

Gaetano Fontana

Federico Angiulli

