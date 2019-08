SERVIZIO PUBBLIREDAZIONALE – Cabaret, musica live, concorsi e lotteria. Divertimento assicurato a La Vecchia Lampada mercoledì 28 agosto. Il ristorante si trova a Martinsicuro, in via Milano 10. Per info e prenotazioni puoi chiamare i seguenti numeri: 0861797352 – 0861762127.

MARTINSICURO – Una serata ricca di cibo, musica, divertimento e grandi sorprese alla Vecchia Lampada!

Mercoledì 28 agosto potrai partecipare a una cena cabaret dove le risate sono assicurate! Dalle 20.30, infatti, si esibirà Gennaro Calabrese, direttamente da “Made in Sud” e, inoltre, potrai godere della buona musica della band “The Fuzzy Dice“.

Durante la cena…tutto può succedere! Come la premiazione “TripAdminchion 2019”.

A presentare la serata sarà Antonella Ciocca.

Il menù a buffet (bevande incluse) ha un costo di 35 euro a persona e include: affettati tipici abruzzesi, focaccia, selezione di formaggi, ventricina, baccalà fritto, peperoni arrosto, pasticcio di patate, patate imporchettate, piselli al guanciale, insalata di fagiolini, frittatine, olive all’ascolana, cremini e verdure pastellate della casa.

Per i bambini, il costo del menù è di 15 euro.

Non perdere come gran finale l’estrazione della lotteria con 5 fantastici premi…il fortunato potresti essere proprio tu!

Il ristorante “La Vecchia Lampada” si trova a Martinsicuro, in via Milano 10. Per info e prenotazioni puoi chiamare i seguenti numeri: 0861797352 – 0861762127. Per saperne di più consulta il sito internet www.vecchialampada.it.

