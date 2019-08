MASSIGNANO – “La mia Banda suona il ROCK” concerto singolare e un po’ fuori dagli schemi usuali, che si terrà a Massignano il 28 agosto, alle ore 21,30, in piazza Garibaldi, unisce due realtà diverse, quella della banda paesana e quella del gruppo rock “Tracce d’Autore”.

La Banda, fondata agli inizi del XX secolo e ricostituita da oltre quattro anni dall’attuale amministrazione cittadina, è oggi importante punto di riferimento per la comunità massignanese. Rigorosa formazione tecnico-strumentale e sublime linguaggio artistico-espressivo convivono in essa in maniera equilibrata ed armonica. La banda è diretta dal professor Rinaldo Strappati, valente insegnante del Conservatorio Fermo; consta di circa 40 elementi, di cui una trentina giovanissimi e vogliosi di imparare le più moderne tecniche esecutive.

Tracce d’Autore, storica band massignanese, ha avuto la sua prima formazione musicale proprio nella vecchia banda paesana. I suoi componenti hanno mosso i primi passi musicali proprio all’interno della banda paesana. Essi sono: Giuseppe Verdecchia (pianoforte, tastiere e flauto), Luca Ciarrocchi (voce solista e chitarre acustiche), Luigi Del Prete (basso elettrico), Sergio De Berardinis (batteria e percussioni).

Tracce d’Autore propone un’originale e raffinata rivisitazione del messaggio artistico di cantautori e gruppi rock-progressive italiani. La band è arricchita da Michele Di Leo (Chitarre) e Guido Porrà (Sax). Parteciperà anche il giovane Matteo Polidori, al pianoforte, con brani classici.

Simone Sacchi, Presidente della Banda Musicale di Massignano, è molto orgoglioso di presentare questo ulteriore risultato raggiunto e invita tutti ad essere presenti a questo importante evento che sarà ricco di emozioni e che potrà contribuire ulteriormente alla formazione dei giovani musicisti.

L’ingresso è libero e dalle 19 saranno aperti gli stand gastronomici

