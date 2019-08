Proveniente dal Roseto Basket. Per lui nella scorsa stagione presenze in Under 18 eccellenza e 19.1 punti di media

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Uno dei volti nuovi della SambBasket versione 2019/2020 si chiama Andrea Pedicone, ala classe 2001 proveniente dal Roseto Basket. Per lui nella scorsa stagione presenze in Under 18 eccellenza e 19.1 punti di media, con convocazioni in panchina nella prima squadra in A2.

Nato a Giulianova, Pedicone è alla prima esperienza lontano da casa, come dichiarato ai canali ufficiali della Samb Basket: “È la mia prima avventura lontano da casa e questo mi dà una carica in più per mettermi alla prova in un contesto diverso. Non vedo l’ora di iniziare a giocare e saluto tutti i tifosi rossoblù. Ringrazio la società per avermi dato questa importante opportunità e darò il massimo. Ci vediamo al palazzetto, forza Samb”.

