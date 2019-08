FANO – Tutto pronto per il debutto in campionato della Samb, impegnata al “Mancini” di Fano contro i granata di Gaetano Fontana. Mister Montero sceglie il 4-3-3 e in mezzo alla difesa ripropone Davide Di PAsquale, al rientro dopo mesi fermo per infortunio al ginocchio. Santurro in porta, gli esterni bassi Rapisarda e Gemignani mentre a centrocampo Gelonese, Bove e Piredda. Davanti ci sono Di Massimo, Cernigoi e Volpicelli.

Formazioni:

Fano (4-3-3): Viscovo; Tofanari, Gatti, De Vito, Di Sabatino; Carpani, Parlati, Sapone; Paolini, Barbuti, Baldini. All: Gaetano Fontana. A disposizione: Fasolino, Diop, Said, Massardi, Mainardi, Boccioletti, Giorgini, Marsucci, Gjuci, Sarli, Marino All.Fontana

Samb (4-3-3): Santurro; Rapisarda, Miceli, Di Pasquale, Gemignani; Gelonese, Bove, Piredda; Volpicelli, Cernigoi, Di Massimo. All: Paolo Montero. A disposizione: Raccichini, Fusco, Trillò, Zaffagnini, Rocchi, Frediani, Orlando, Brunetti, Garofalo, Panaioli, Angiulli.

Arbitro: Paolo Bitonti (Della Croce/Trasciatti)

Tabellino:

Marcatori: 13′ pt Cernigoi (S), 27′ pt Parlati(F)

Ammoniti: 37′ pt Di Pasquale (S)

Espulsi:

Angoli: 2-1

Note: Settore ospiti pieno, in 500 da San Benedetto

DIRETTA

Primo tempo

2′ Il primo tentativo della gara, un po’ velleitario, è del Fano con Baldini che prova un destro di controbalzo da 30 metri: abbondantemente fuori.

4′ Barbuti lanciato in campo aperto, Gemignani è bravo a contenerlo e chiuderlo in diagonale. Sarà però angolo per i granata che in questi primi minuti attaccano.

6′ La Samb prova a scatenare Di Massimo sulla sinistra, ma il numero 7 è pescato in fuorigioco. FOTO

13′ GOOOL DELLA SAMB! Gran lancio di Bove a cercare Di Massimo che calcia col destro sul secondo palo, Cernigoi si avventa sul pallone e insacca. Gol di Cernigoi.FOTO

23′ Il Fano prova a scuotersi, ancora Baldini prova col destro da fuori e ancora sballato il suo tiro.

27′ Cross in area della Samb, Paolini fa la torre sul secondo palo e in mezzo Parlati insacca di testa, appoggiando appena in rete. GOL DEL FANO: 1-1. FOTO

32′ Chance per la Samb di riportarsi in vantaggio: Sapone perde pala al limite e Bove ha una grande occasione, un rigore in movimento ma Viscovo lo ipnotizza.

34′ Barbuti salta secco Miceli e si invola, bene Rapisarda a chiudere.

37′ Barbuti salta ancora nettamente Miceli e costringe Di Pasquale al fallo al limite dell’area. Giallo per il difensore rossoblu e punizione pericolosa.

39′ Ravvisato fallo di mano in area del Fano. Rigore per la Samb: lo batterà Di Massimo.

40′ Parte Di Massimo ma Viscovo la prende! Rigore neutralizzato.FOTO

45′ + 1 Finisce qui il primo tempo. 1-1 fra Fano e Samb. Al gol di Cernigoi al 13′ risponde al 27′ Parlati. Al 40′ Di Massimo fallisce un rigore

