SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota di Officine Teatrali.

Le Accademie OffiCine Teatrali di San Benedetto del Tronto, guidate da Marco Trionfante, volano sempre più in alto in ogni ambito.

Dichiara Trionfante: “Stiamo costruendo un polo colturale che oltrepassa i confini regionali”.

Una rivoluzione che parte con la realizzazione dell’ambizioso progetto di creare un polo di Alta Formazione dello Spettacolo nel centro Italia, che sia un punto di riferimento per tutti quei giovani che sognano di fare teatro o cinema. “In centro Italia non c’è un vero polo sociale per quanto riguarda la formazione e i giovani sono spesso costretti a trasferirsi a Roma o nel nord Italia, sostenendo spese molto elevate. Accademie OffiCine Teatrali si pone come obiettivo di portare nelle Marche il meglio dei formatori teatrali e cinematografici, non solo Italiani, ma europei, in una grande “Isola” delle arti dello spettacolo, appunto OCT.”

OCT dunque, come un’isola di Alta Formazione Accademica dello Spettacolo, un gioiello nel cuore dell’Italia, che vanta un Direttore Didattico del calibro di Michele Monetta, allievo del M° Etienne Decroux, docente all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma, insegnante di Recitazione e Commedia dell’Arte all’École-Atelier Rudra del coreografo Maurice Béjart di Lausanna, Svizzera, nonché docente di educazione al movimento drammatico alla Scuola di Teatro del Teatro Nazionale di Napoli. Inoltre, eccellenza del nostro territorio, Marco Trionfante, autore, regista e attore cinematografico e teatrale, che oltre ad essere impegnato con la Compagnia Teatrale Gli O’Scenici in spettacoli in tutta italia, lavora con importanti case di produzione teatrali e cinematografiche (tra cui Warner Bros) a Roma e Napoli.

I nostri allievi del corso avanzato, anche quest’anno, hanno replicato lo spettacolo di fine corso a Trani, in Puglia, e ci saranno altre opportunità fuori Regione. Queste esperienze più di ogni altro insegnamento, formano profondamente l’attore e la persona, sia da un punto di vista personale, che artistico e relazionale.

Si parte quindi lunedì 2 settembre alle ore 2al Teatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto con la presentazione gratuita del biennio di formazione teatrale “Felice…mente con il Teatro” di OCT, che vanterà ben otto docenti e diverse discipline dell’arte teatrale, dalla preparazione del corpo dell’attore alla dizione, dal canto alla danza, dalla commedia dell’arte allo studio del personaggio.

Appuntamento dunque il 2 settembre ore 21 presso il Teatro San Filippo Neri per la presentazione dell’Accademia Teatrale.

Contatti: sede San Benedetto, Civitanova Marche e Val Vibrata 0735.566172 (10-18 da lun a ven) 392 160 3029.

