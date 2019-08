FERMO – Polizia in azione in questi giorni nel Fermano.

Nel corso dei controlli in Lido Tre Archi, in Via La Malfa, si procedeva al controllo di quattro giovani appiedati uno dei quali, trovato in possesso di sostanza stupefacente: è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

Infine, il personale operante ha controllato una autovettura condotta da un cittadino straniero residente a Fermo, autovettura che a seguito della verifica alle Banche Dati della Motorizzazione è risultata non essere stata sottoposta alla prescritta revisione e pertanto il guidatore veniva contravvenzionato.

