A seguito di controlli operati dalla Guardia di Finanza di Giulianova e dalla Polizia Locale di Martinsicuro, il Questore di Teramo ha disposto la revoca della licenza di un bar di Martinsicuro.

La situazione emersa dalle verifiche è infatti apparsa subito molto grave, droga rinvenuta a terra, precipitosamente gettata a terra da qualche avventore timoroso i essere scoperto. E’ stata, inoltre, rinvenuta nel corso dell’accesso, altra sostanza stupefacente di vario tipo occultata in vari angoli del locale. Agli occhi degli Agenti operanti il locale è sembrato una vera e propria centrale di consumo di droga.

Sono stati identificati numerosi pregiudicati.

Dal controllo è emersa una situazione di illegalità complessiva: servizi igienici in stato di abbandono, mancato rispetto delle più elementari regole igienico sanitarie, di sicurezza ed antiincendio.

Il Comune di Martinsicuro aveva già provveduto a diffidare la proprietà affinchè non intrattenesse, abusivamente, il pubblico con serate danzanti in assenza dei previsti requisiti di legge tesi ad assicurare anche l’incolumità dei presenti.

La Questura di Teramo, aveva, nel 2018, disposto la sospensione della licenza ex articolo 100 T.U.L.P.S. comma 1 per quindici giorni per motivi legati al consumo di stupefacenti ed alla presenza di pregiudicati.

Evidentemente il provvedimento di sospensione non ha ottenuto l’effetto dissuasivo sperato, pertanto, dopo una rapida istruttoria, i cui tempi sono stati dettati dalla gravità della situazione riscontrata, la Questura di Teramo ha disposto la revoca della licenza al titolare peraltro gravato da precedenti penali.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.