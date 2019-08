Apre i battenti a San Benedetto del Tronto una casa editrice che ha tutta l’intenzione di affermarsi sul panorama nazionale: la Mauna Kea Edizioni. Il nome e il logo nascono dal vulcano dormiente delle Hawaii, sacro agli indigeni, e attualmente teatro di una lotta ambientalista. Saranno infatti l’ambiente, l’ecosostenibile e i diritti umani i temi ad essere affrontati per primi nelle uscite imminenti della Mauna Kea. Nel “cratere” del vulcano editoriale sono previsti autori stranieri e Nativi Americani, e dizionari di lingue indigene; ma l’appello è per gli autori nostrani. Tra i fondatori Raffaella Milandri, scrittrice e giornalista, che afferma: “Tra le tante persone che scrivono libri, si annidano autori da best seller che aspettano solo di prendere il volo, e che noi abbiamo intenzione di supportare in tutto e per tutto. La nostra ricerca è di scrittori originali e di talento, dalle tematiche anche inusuali, o legate ad un concetto di letteratura etica, che abbiano una valenza morale e di ispirazione positiva sui lettori”. Il mondo editoriale attualmente vede una moltitudine di libri in uscita e le case editrici in Italia sono quasi 5000. Aggiunge la Milandri: “Come autore, posso dire che è difficile trovare collaborazioni solide, contratti onesti e vedersi riconosciuti i propri diritti. Saremo etici anche in questo: nel lavorare fianco a fianco con gli autori che selezioneremo. Inoltre, abbiamo intenzione di dare in donazione una parte degli utili, a sostegno di campagne benefiche”. In progetto prevede edizioni cartacee, ebook e audiolibri, e non si esclude una collana di fumetti, ma non finisce qui: alla Mauna Kea lo sceneggiatore e scrittore Andrea Cacciavillani si occuperà anche di adattamenti cinematografici e per la tv dei testi idonei.

