L’evento si tiene domenica 25 agosto alle ore 18. Per l’occasione sono presentate, lette e interpretate da Walter Ferri e Benedetta Cappella, alcune fiabe tratte dalla frastagliata produzione letteraria dell’autore, insieme ad alcune inedite. Il commento musicale è curato dalla chitarrista Marina Verzulli. Al termine dell’incontro non mancherà un brindisi con i pregiati vini della Cantina Fotursia di Ripatransone.

Antonio De Signoribus, è un filosofo/scrittore, giornalista, nonché uno dei massimi studiosi nazionali di Cultura orale. I suoi studi, rivisitati in chiave filosofica, psicoanalitica e antropologica, non sono certamente passati inosservati, anzi, sono stati definiti sorprendenti, come le sue doti affabulatorie. Il Grimm marchigiano, come è stato definito da più parti, è stato invitato in importanti rassegne nazionali e internazionali. Ha pubblicato con la prestigiosa Newton Compton, ora è al suo quarto libro, in vista della sua quinta pubblicazione. L’incontro ha il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, dell’Archeoclub d’Italia – sede di Cupra Marittima e della Società Operaia di Mutuo Soccorso.