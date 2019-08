SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo appuntamento culturale in Riviera.

Per gli “Incontri con l’autore – estate 2019″ Annalisa Frontalini presenterà il libro “La nota imperfetta” sabato 24 agosto alle ore 21,30 al Circolo Nautico Sambenettese. L’evento è organizzato dall’associazione “I Luoghi della Scrittura“, dalla libreria “La Bibliofila” con il contributo e il sostegno dell’Amministrazione Comunale e della Regione Marche. Conversano con l’autrice Elvira Apone e Gianluca Marinangeli. Interviene Giuseppe Gennari.

Annalisa Frontalini, nata ad Ascoli Piceno, vive a San Benedetto del Tronto. Laureata in Scienze politiche con alle spalle una ricca esperienza nella gestione delle risorse umane, è da sempre attenta al mondo dell’arte e già da tempo organizzatrice e promotrice di eventi culturali. Dal 2016 è ideatrice e direttore artistico della rassegna letteraria e musicale In Art e presidente dell’associazione culturale Rinascenza. Ha pubblicato Dentro la pausa di una musica jazz (Di Felice Edizioni, 2017), con cui è risultata prima classificata al premio di poesia AEA 2017. Le piacciono le cicale e il profumo di mare, l’estate, le ciliegie, il vino bianco, la birra bionda, i sorrisi, l’umiltà, il verde e il blu. Non sopporta le parole vuote, l’aglio, gli insetti, la presunzione. Le piacerebbe cantare, ma rispetta il prossimo e non lo fa.

Il libro

La somma di tante imperfezioni crea la perfezione, nonostante le imperfezioni ci spaventino. Nell’antologia di poesie dal titolo La nota imperfetta Annalisa Frontalini prende coscienza della bellezza dell’imperfezione propria e dell’altro che favorisce la libertà di espressione di sé e l’accoglienza dell’altro nel modo più puro; l’imperfezione come essenza dell’essere umano che, proprio attraverso di essa, acquista il suo valore e la sua unicità; la ricerca della perfezione attraverso continue esperienze imperfette, quindi l’imperfezione come stimolo alla crescita e al miglioramento di sé.

Il tempo di un fiammifero acceso e di noi solo un’idea. E allora, perché? Vale piu un bacio di mille ragioni.

