SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Associazione Parco Annunziata è presente sul territorio ormai da 10 anni e nel corso del tempo si è contraddistinta per impegno e dedizione nel riqualificare il Parco Annunziata, non solo da un punto di vista logistico, ma anche rispetto al contesto socio-culturale in cui lo stesso è inserito (case popolari, ludoteca, presenza di differenti etnie).

Nel corso del tempo si è sentita la necessità di dare una connotazione sempre più sociale al parco e che andasse oltre alla semplice funzione di luogo di ritrovo e divertimento, per grandi e piccini. Per tale motivo l’Associazione, nel corso di questi anni, si è fatta sempre promotrice di eventi ed iniziative sociali, culturali ed educative, accogliendole presso il parco ed intessendo una rete di collaborazione con altre realtà presenti sul territorio, non ultima quella con la Cooperativa Sociale “A Piccoli Passi”, con cui l’Associazione porta avanti un progetto di attività di outdoor education, per famiglie, con attività culturali, ma soprattutto socioeducative, rivolte sia ai bambini che ai genitori ed ospita, d’estate il centro estivo.

Resasi sempre più sensibile alle tematiche sociali e motivati dalla presenza di famiglie con persone disabili, l’Associazione ha maturato il desiderio, vistane anche la richiesta, di inserire, un bagno ed un gioco (altalena) per disabili.

Per tale motivo il Presidente insieme ai diversi soci, si è impegnato nella ricerca di contributi economici che possano aiutare l’Associazione nella realizzazione di tale mission.

Tale richiesta di aiuto è stata accolta dall’Amministrazione Comunale, nella figura dell’Assessorato al Sociale e della sensibile attenzione a iniziative di questo tipo, da parte della Fondazione Carisap, che esaminando celermente la richiesta e sposandone la causa, ha dato un suo parere positivo ed un sostegno economico, il quale assieme a quello del Comune di San Benedetto del Tronto, ha permesso il raggiungimento di tale obiettivo.

Inoltre per rendere visibile quanto realizzato, si è pensato ad un’inaugurazione e di inserirla all’interno della “Festa d’estate” per famiglie, organizzata dalla Cooperativa “A Piccoli Passi”, domenica 25 Agosto, dalle 18 in poi.

Il programma prevede un primo momento di attività laboratoriali per bambini, a seguito delle quali ci sarà l’inaugurazione dell’altalena, alla presenza delle autorità invitate per l’occasione, lo spettacolo a cura di una trapezista e per finire apericena accompagnato da concerto e dalla proiezione del video del centro estivo di cui il parco stesso fa parte.

Per meglio gestire l’organizzazione dell’evento già proposto lo scorso anno con successo, la Cooperativa, in accordo con l’Associazione, si riserva di definire la prenotazione obbligatoria dei laboratori e della cena fino ad esaurimento dei posti previsti per l’occasione. Il programma potrebbe subire delle variazioni a seguito di fattori contingenti che ne necessitano un eventuale cambiamento.

