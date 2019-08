SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sinistro nella mattinata del 23 agosto a Porto d’Ascoli.

In via Pasubio incidente: una persona investita da un veicolo secondo le prime indiscrezioni. Sul posto 118 e Forze dell’Ordine per i soccorsi e chiarire la dinamica dello scontro.

Allertata l’eliambulanza per il trasporto al Torrette di Ancona per ulteriori cure mediche, atterrata vicino al “Riviera delle Palme”. Al momento non si conosce l’identità della persona soccorsa.

