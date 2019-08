RIPATRANSONE – “Dopo le proteste di alcuni Sindaci per la mancanza di pulizia e manutenzione ordinaria dello sfalcio delle scarpate di tutte le strade provinciali, vogliamo mettere in luce la problematica della strada provinciale San Rustico nel comune di Ripatransone da anni, e ripetiamo da anni, spesso dissestata e piena di crepe e frane. Qualche giorno fa è stata segnalata sui social una crepa importante sull’ultimo lavoro effettuato, e non è la prima, dopo un giorno ecco la solita pezza. Ma secondo Lei, caro Presidente della provincia (n.d.r. Sergio Fabiani), è così che si rimedia ad un danno mettendoci una pezza? Un pò di serietà farebbe bene a tutti. Buon lavoro”.

Così in una nota Progetto Paese “striglia” Sergio Fabiani, presidente della Provincia di Ascoli per le condizioni della strada provinciale.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.