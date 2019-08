SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sale la febbre per Fano-Samb, prima di campionato per i rossoblu di Montero. Come prevedibile, nelle ultime ore, data lal trasferta vicina e la voglia di vedere il debutto dei rossoblu, i biglietti riservati ai tifosi della Samb nel settore ospiti dello stadio “Mancini” sono stati già praticamente polverizzati.

Il dato, alle 18, aveva infatti già sfondato i 400 biglietti venduti con il settore ospiti di Fano che può contenere 500 persone.

