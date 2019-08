Sul posto personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. Rilievi affidati alle Forze dell’Ordine

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro nella mattinata del 22 agosto.

Sulla Statale 16, a Porto d’Ascoli, incidente fra auto e scooter. Dinamica da chiarire, rilievi affidati alle Forze dell’Ordine.

Lo scooterista è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza e portato in ospedale a San Benedetto per ulteriori cure mediche e accertamenti.

