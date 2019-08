FERMO – Era detenuto nella propria abitazione per spaccio di sostanze stupefacenti.

Ma all’arrivo dei carabinieri, per i consueti controlli, non si è fatto trovare in casa: nei guai 50enne marocchino nel Fermano. Era ai domiciliari ma i militari l’hanno sorpreso tranquillamente in giro in questi giorni.

E’ stato fermato e denunciato per evasione.

