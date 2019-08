SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento sociale e culturale.

Per gli “Incontri con l’autore, estate 2019” Cristiano Militello presenterà il libro “Cartelli d’Italia” venerdì 23 agosto alle ore 21,30 al Giardino dell’Asilo Merlini a San Benedetto. L’evento è organizzato dall’associazione “I Luoghi della Scrittura”, dalla libreria “La Bibliofila” con il contributo e il sostegno dell’Amministrazione Comunale e della Regione Marche. Conversa con Christina Assouad.

L’AUTORE

Cristiano Militello è attore, comico, inviato tv, speaker radiofonico.

In libreria ha venduto centinaia di migliaia di copie con la saga di Giulietta è ‘na zoccola, antologia degli striscioni più divertenti delle curve italiane.

IL LIBRO

Certo, in tv “Striscia lo striscione” resta il suo marchio di fabbrica, ma da anni – oltre alla rubrica cult del lunedì sera – Cristiano Militello cura anche la sua gemella naturale: “Striscia il cartellone”. Una travolgente gallery di scritte folgoranti, cartelli assurdi, avvisi strampalati, insegne buffe, cognomi improbabili.

Non solo. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, l’artista dà la sveglia agli italiani ai microfoni di radio R101 con “La banda di R101”. Così, quotidianamente – poco dopo le 8 – fa vivere i “Cartelli d’Italia” anche in radio.

Tutto ciò è possibile grazie all’entusiastico apporto delle migliaia di “reporter per caso” che continuano a spedirgli le loro incredibili perle. Essendo dunque un libro fatto “in cooperativa” – e sperando di fare cosa gradita ai suoi “soci” – Militello devolverà i proventi della vendita alla Fondazione Together To Go (TOG) che cura gratuitamente cento bambini con patologie neurologiche complesse.

Ridere, riflettere e fare del bene. Avete un programma migliore per la giornata?

