GROTTAMMARE – Altro capitolo dedicato alla comicità nella serata del 21 agosto.

A Grottammare, per “Cabaretour”, si è esibito il noto comico Francesco Capodaglio in piazza Carducci.

Davanti ad un buon pubblico l’artista ha messo sul palco tutto il suo repertorio che l’ha portato alla ribalta e anche in televisione su “Nemico Pubblico”, programma di Rai3.

Ricordiamo che il cabarettista ha fatto per anni l’apertura degli spettacoli di Giorgio Montanini nelle sue tournée nazionali. I due sono molto amici.

In piazza Carducci Francesco Capodaglio ha parlato, a modo suo e in maniera satirica e divertente, dei temi di attualità e della vita coinvolgendo più volte la platea. Un monologo di un’ora.

Alla fine applausi per il comico per una serata all’insegna delle risate come da programma nell’evento realizzato da Lido degli Aranci in collaborazione con il Comune, soddisfatti entrambi per il seguito.

Conclusa la programmazione della kermesse, per l’edizione 2019, in piazza Carducci con lo spettacolo di Francesco Capodaglio. Una piazza che ha risposto positivamente, con la presenza di famiglie e giovani, sia per “Cabaretour” e “Notti Magiche”.

