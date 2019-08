Non sarà possibile sottoscrivere allo stadio a causa della concomitanza dell’evento

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continua la febbre in Riviera per la nuova stagione calcistica.

Abbonamenti Samb, raggiunta quota 500. Il 22 agosto sarà possibile sottoscrivere le tessere in piazza Giorgini durante la presentazione dei rossoblu guidati quest’anno dall’ex giocatore della Juventus, Paolo Montero.

“Ricordiamo che domani pomeriggio non sarà possibile sottoscrivere le tessere allo stadio ma saremo presenti alle 18 in piazza Giorgini, in occasione della presentazione della squadra, con un corner dedicato agli abbonamenti – fanno sapere dalla società –

Ricordiamo, anche, che è sempre possibile sottoscrivere l’abbonamento nei punti vendita Vivaticket del territorio senza costi aggiuntivi, basta avere con sè la fidelity o supporter card della Samb”.

