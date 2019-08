PORTO SANT’ELPIDIO – Controlli delle Forze dell’Ordine sul territorio in questi giorni.

I carabinieri del Norm di Fermo e di Porto Sant’Elpidio hanno denunciato, a Porto Sant’Elpidio, quattro persone provenienti dal Maceratese ma di origine serba. Si trovavano in uno chalet sul lungomare ed erano impegnati in una lite violenta con altri avventori.

I militari sono intervenuti per placare gli animi e hanno perquisito i quattro: in auto, e addosso, sono stati trovati arnesi da scasso e atti ad offendere come cacciaviti, chiavi inglesi e altri oggetti posti sotto sequestro.

Inevitabile il deferimento.

