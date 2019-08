SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’attesa sta per finire, presto scatterà una nuova grande stagione sportiva e la Sambenedettese Basket è pronta a stupire ancora. Inizia oggi la campagna abbonamenti (in vendita da mercoledì 21 agosto) per il campionato di Serie C Gold 2019/2020, con uno slogan ideato per trasmettere al meglio il senso di appartenenza alla città.

“Batte forte il cuore rossoblù” infatti non è un semplice messaggio, ma rappresenta ciò che caratterizza da sempre la gente di San Benedetto: l’amore eterno per due colori, quelli del mare e del vino. La Sambenedettese Basket avrà bisogno di tutto il sostegno del pubblico per migliorarsi ancora, dopo aver centrato lo storico piazzamento playoff nell’ultima Serie C Gold.

Oltre all’importantissima conferma di coach Daniele Aniello in panchina, in casa rossoblù l’estate ha regalato un vero e proprio colpaccio di mercato: parliamo di Valentas Tarolis, pivot lituano classe 1991 soprannominato “Il Leone del Baltico”. Oltre a diverse convocazioni nelle nazionali giovanili del suo paese, Tarolis nel proprio palmares vanta due promozioni da assoluto protagonista in Serie B: la prima nel 2016/2017 a Fabriano (proprio con coach Aniello), mentre la seconda centrata l’anno successivo ad Ancona. Per lui, dotato di grande tecnica e ottimo tiro piazzato, un best di 31 punti nello scorso campionato con il Matelica ed una media di 14,6 a partita.

La Samb punta forte sulla classe del lituano, mentre le ultime novità del roster saranno comunicate nei prossimi giorni sui nostri canali ufficiali. Di seguito riportiamo i prezzi per la campagna abbonamenti, che sarà attiva fino ai primi di ottobre:

INTERO TRIBUNA 40€;

INTERO PARTERRE 60€;

RIDOTTO 20€;

SOCIO SOSTENITORE 100€ (In omaggio una felpa ufficiale della Samb Basket);

Per ridotto si intendono i ragazzi di età compresa tra i 12 ed i 18 anni, mentre i tesserati del settore giovanile potranno usufruire dell’ingresso omaggio in Curva Parterre per tutte le partite dei rossoblù al Palaspeca.

Gli abbonamenti sono già acquistabili presso i seguenti punti vendita:

GELATERIA DAL GELATAIO (Via Monfalcone 17, San Benedetto del Tronto);

VCOM.IT (Via Indipendenza 10, Porto d’Ascoli);

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.