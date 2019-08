Riviera Oggi Estate è in edicola e nelle strutture abbonate. Questa settimana in primo piano le nostre tipicità gastronomiche, sempre più apprezzate da chi viene qui in vacanza. Non perdere gli eventi della settimana

L’estate è movimento: feste, passeggiate, scursioni, musica, cultura, arte. Ma l’estate è anche relax, è anche la magia di una pausa semplice, seduti magari in una panchina o altrove, persi nell’incanto dei panorami che la nostra Riviera sa offrire.

In copertina questa settimana uno scatto fornito dal nostro partner Varnelli, una autentica eccellenza marchigiana che ha scelto proprio una veduta di Cupra Marittima per raccontare le Marche. Dal 1968 l’anice secco di Muccia si contraddistingue come un prodotto che è “arte liquoristica italiana”. Da assaggiare, per chi ancora non lo avesse fatto.

Parlando di eccellenze e di prodotti tipici, vi invitiamo a visitare le altre aziende consigliate dalla redazione: Migliori Olive Ascolane,la cantina dei Colli Ripani, l’azienda agricola Conte Villa Prandone, l’azienda vitivinicola Ciù Ciù, l’Oleificio Silvestri, il Molino San Giacomo, l’Azienda Agricola Marco Lupi.

Vi consigliamo di contattare queste aziende e prenotare la vostra degustazione.

Tra una degustazione e l’altra, vi segnaliamo tanti eventi, per tutti i gusti e per tutte le età. Se è vero che la Riviera Picena e Abruzzese è una stupenda oasi di pace e relax, è anche vero che le occasioni per divertirsi non mancano.

Rievocazioni storiche, serate musicali, spettacoli, attività sportive e iniziative culturali non mancano.

Scegli la tua e godi al meglio la settimana dal 17 al 23 agosto.

