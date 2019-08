I carabinieri hanno subito avviato le indagini del caso e attendono ora la relazione dei pompieri che dovrà far luce sulle cause che hanno portato al rogo. Non si esclude l’origine dolosa

MARTINSICURO – Auto posteggiata in strada completamente distrutta dalle fiamme durante la notte.

Il rogo è divampato alle prime ore del 20 agosto nella centralissima via Colombo di Martinsicuro intorno alle 3 e le fiamme hanno avvolto in pochi minuti una Ford Fusion parcheggiata in strada. Sul posto si sono portati immediatamente i carabinieri della locale stazione e una squadra dei vigili del fuoco di Nereto.

I pompieri hanno in breve tempo domato l’incendio evitando che il rogo potesse estendersi anche ad altre vetture posteggiate nelle vicinanze, le fiamme hanno comunque danneggiato irrimediabilmente l’autovettura che è risultata essere di proprietà di un commerciante residente nella via.

I militari di Martinsicuro hanno subito avviato le indagini del caso e attendono ora la relazione dei vigili del fuoco che dovrà far luce sulle cause che hanno portato al rogo. Non si esclude l’origine dolosa, anche se nelle vicinanze non sono stati rinvenuti inneschi o taniche di alcol o benzina.

L’auto potrebbe aver preso fuoco per un corto circuito o un problema elettrico, ma i militari intendono fa chiarezza quanto prima sull’accaduto e inviare un dettagliato rapporto alla magistratura.

