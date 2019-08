GROTTAMMARE – Appuntamento culturale.

“Dalle costellazioni alle stelle”: martedì 20 agosto, alle ore 21.30. con ingresso libero, quarto e ultimo appuntamento per Apriti cielo! Sguardi curiosi alle meraviglie del cosmo la rassegna speciale dedicata all’osservazione telescopica dei corpi celesti promossa dall’Amministrazione Comunale di Grottammare e curate dai responsabili dell’Osservatorio astronomico Colle Leone di Mosciano Sant’Angelo in collaborazione con l’Associazione Culturale “Blow Up” di Grottammare e di tutti gli astrofili che vorranno portare e mettere a disposizione i propri strumenti di osservazione.

L’iniziativa si svolgerà presso il ponte sulla foce del fiume Tesino, presso il lungomare di Grottammare, le costellazioni verranno spiegate “in diretta” nel cielo serale, per recuperare il senso del meraviglioso che ci offre l’osservazione a occhio nudo del cielo. Tra mitologia e scienza, il mistero delle stelle viene poi svelato in una proiezione multimediale che offre le informazioni più aggiornate sulle stelle più vicine al Sole e i loro sistemi di pianeti. La proiezione sarà seguita dall’osservazione al telescopio di corpi celesti visibili in serata.

