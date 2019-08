SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Volevo segnalare che le casette dell’acqua posizionate a San Benedetto (nel parco adiacente al Comune) e Porto d’Ascoli (vicino la chiesa Cristo Re) sono guaste da un po’ di tempo. Molti utenti hanno segnalato il disagio al numero di assistenza che il più delle volte non risponde”.

Così ci scrive un lettore sambenedettese: “Personalmente ho informato via mail anche il Comune ma ancora non vedo riscontri. Le casette non accettano spesso delle monete ed erogano solo acqua gassata”.

Qualcuno ci ha ‘scherzato’ su, ci segnala sempre il lettore: “Ovviamente qualcuno ironicamente ha lasciato un foglio: ‘Quando lo aggiustiamo? A dicembre?’ Speriamo in un intervento immediato per ripristinare la situazione”.

