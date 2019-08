Praticamente fatta per il centrocampista che oggi dovrebbe firmare per rossoblu e accasarsi in prestito dal Catania mentre la società smentisce la circostanza che il calciatore si sia già allenato con la squadra. Ora caccia al terzino

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Quasi fatta fra Samb e Federico Angiulli, sarà lui il nuovo centrocampista – playmaker della Samb di Montero. Oggi il ragazzo, milanese classe 1992, è infatti atteso negli uffici Elite di Pomezia per firmare il contratto che lo legherà per una stagione ai rossoblu con Angiulli che arriverà in prestito per una stagione da Catania.

Praticamente fatta dunque per il centrocampista che al 99% vestirà la casacca rossoblu mentre la società smentisce la circostanza che il calciatore si sia già allenato con la squadra. Adesso i rossoblu dovrebbero mettersi a caccia di un terzino.

AGGIORNAMENTI La S.S Sambenedettese calcio è lieta di comunicare di essersi assicurata le prestazioni sportive del centrocampista, classe 1992, Federico Angiulli. Il calciatore arriva dal Catania con la formula del prestito con diritto di riscatto.

