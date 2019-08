Il consigliere comunale di Forza Italia dà il suo punto di vista originale nel marasma di opinioni in tema sanità che c’è in questi giorni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Sono giornate di duro e intenso lavoro per la segreteria del Sindaco Piunti. Nonostante il caldo agostano e le “numerose” incombenze della stagione estiva si sta procedendo a ritmo serrato alla convocazione di ogni singolo Consigliere comunale per la firma di una diffida nei confronti di un altro Ente in merito alla gestione sanitaria”. Così parla in una nota il consigliere comunale di Forza Italia Valerio Pignotti.

“Allora è bene ricordare, ribadire e sottolineare che il Consiglio comunale recentemente con voto unanime ha impegnato il Sindaco e la Giunta a porre in essere tutte le azioni necessarie e opportune per la tutela dell’Ospedale Madonna del Soccorso, per il potenziamento dei servizi e l’implementazione dei reparti” scrive Pignotti. E ancora: “Il Sindaco è il legale rappresentante dell’Ente e la Giunta è l’organo esecutivo, pertanto, entrambi hanno pieno ed esclusivo titolo ad affermare gli indirizzi amministrativi impartiti dal Consiglio comunale. Altresì non mi risulta una recente modifica del D.lgs. 267/2000 che attribuisce ai singoli consiglieri poteri di diffida a nome dell’Ente” scrive il consigliere recependo anche gli indirizzi presi durante la riunione della

Continua il consigliere: “Per salvaguardare il Madonna del Soccorso e anche per un atteso potenziamento, il Sindaco, aveva già avuto pieno mandato dal Consiglio comunale al fine dell’individuazione del tracciato di una viabilità alternativa attorno al nostro nosocomio. Siamo tutti ben consapevoli che senza la cosiddetta bretella siamo difficilmente credibili nella battaglia per evitare la delocalizzazione del nostro Ospedale. In un contesto di politica di soli annunci e slogan, credo che sia necessario tornare ai fatti. Aspetto pertanto, da inguaribile ottimista, di votare prima della fine di questa consiliatura la variante al P.R.G. che individua e stabilisce il tracciato della bretella così da poter dire ai Sambenedettesi che l’Amministrazione ha davvero fatto la sua parte”.

