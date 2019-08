ALBA ADRIATICA – Francesca Capanna ha vinto l’edizione 2019 del Kantabeach, svoltasi allo stabilimento balneare “La Primula” di Alba Adriatica. La gara di karaoke, giunta ormai al sedicesimo anno, è diventata ormai un appuntamento fisso e irrinunciabile dell’estate albense, grazie anche all’accurata organizzazione dell’evento curata da Alessandra Ciabattoni e da Annamaria Antonucci e presentato da Roberto Di Feliciantonio.

Nelle prime tre serate si sono svolte le eliminatorie che hanno portato i ventiquattro cantanti prescelti dalla giuria alla finalissima che ha incoronato la canzone vincente. La Capanna, con un’emozionante interpretazione del brano “Listen”, ha preceduto nell’ordine Antonio Gregoretti e Mariano Bassetti. Il premio per il personaggio rivelazione è andato a Rachele Tomassoni, mentre quello per la voce giovane se lo è aggiudicato la diciassettenne Alessia Scordato.

Ben settantadue sono stati i concorrenti di questa avvincente competizione canora (con una massiccia presenza di giovanissimi) che ha richiamato un foltissimo pubblico sia all’interno del prestigioso ritrovo del lungomare di Alba Adriatica che sulla prospicente passeggiata.

Oltre ai vincitori hanno preso parte al Kantabeach 2019 Sara Marini, Luca Calvaresi, Roberta Nardinocchi, Matteo Apicella, Loretta Foresi, Elisa Luciani, Federica Feleppa, Sofian Samiri, Martina Di Gesù, Elisa Zigliara, Dalila Pierantozzi, Giuseppe Tilgher, Antonio Di Antonio, Nerina Di Marco, Marco Cinquantini, Stefania Vallonchini, Stefano Orsini, Peppino Bartucci, Silvia Circhetta, Morena Veronica Capriotti, Ludovica Galliani, Giorgia Verona, Gianni Glorioso, Valentina Savastano, Beatrice Giardino, Marco Di Girolami, Stefano Carletta, Francesco Ricci, Imma Serpe, Matilde e Greta Foglia, Lucrezia Ricci, Gianni Maraia, Giulia Zanchi, Luca Centurelli, Alessandro Pempinelli, Leonardo Mancino, Cristal Di Giorgio, Sune Fonts, Alessia Bellaprima, Rebecca Ricci, Andrea Vesperini, Roberto Materazzi, Angela Centurelli, Maria Flavia Zannetti, Alessia Nardin, Lara Mandelli, Martina Broggi, Federica Di Girolamo, Camilla Palmisano, Claudia Salvi, Rosario Salvi, Emanuele Alfano, Diana Corsi, Teresa Babuscio, Maria Merello, Francesco Re, Salvatore Iorio, Osvaldo Paolisso, Alessio D’Ilio, Francesco Fidanza, Manuela Pompizii, Stefano De Masi, Riccardo Paparella e Giulia Urbano.

Hanno collaborato con l’evento l’agenzia viaggi Marintur di San Benedetto (che ha messo in palio il primo premio, consistente in una crociera Costa per due persone e il Boscolo Gift riservato al secondo classificato), l’Hotel Meripol di Alba Adriatica che ha consegnato una bicicletta come terzo premio, Rtl 102.5 e Fotolandia che ha curato i servizi fotografici delle tre serate che hanno animato musicalmente l’estate di Alba Adriatica.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.