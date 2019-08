Si parte alle ore 19 con l’intrattenimento musicale, l’apertura degli stand enogastronomici, del samb store, del corner adibito per la sottoscrizione abbonamenti e dell’infopoint per l’iscrizione alla scuola calcio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si terrà giovedì 22 agosto la presentazione ufficiale della Sambenedettese Calcio stagione 2019-20.

L’evento, che verrà realizzato in collaborazione con Radio Azzurra, si terrà in piazza Giorgini. Si parte alle ore 19 con l’intrattenimento musicale, l’apertura degli stand enogastronomici, del samb store, del corner adibito per la sottoscrizione abbonamenti e dell’infopoint per l’iscrizione alla scuola calcio.

Poi sul palco i protagonisti della prossima stagione e tante sorprese per tutti i presenti. La S.S Sambenedettese Calcio invita tutti i tifosi a partecipare.

