SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si apre una nuova settimana e il calendario fa segnare quattro nuovi appuntamenti con la musica dal vivo dei Distretto 13.

Si inizia già questa sera con “Rock sotto le Stelle” ad Alba Adriatica: un evento che si svolgerà sul lungomare, in largo Montale, al centro della splendida pineta, dove alle 21.00 si esibiranno dapprima le allieve della scuola di ginnastica ritmica ASD Ritmica Aurea e – a seguire – il concerto dei Distretto 13.

Mercoledì 21 la band si sposterà a Sant’Omero in occasione della “Festa della Birra a Caduta” organizzata dal Bar “Black and White”. L’evento apre la stagione delle feste della birra in stile bavarese ed offrirà la possibilità di gustare buonissima birra “a caduta” unitamente a prelibatezze e spettacoli diversi ogni sera.

Venerdì 23 la band rientrerà in territorio marchigiano per salire sul palco del GEKO di San Benedetto del Tronto per la notissima Oktoberfest. La manifestazione, organizzata congiuntamente da Bakkano Food&Beer, GEKO, Pub Re Nero, The Beer Shop e La Bodeguita del Medio, offrirà la possibilità di gustare le originali birre bavaresi unitamente a piatti tipici tedeschi e fare baldoria con la musica dal vivo dei Distretto 13.

Sabato 24 la settimana musicale dei D13 si concluderà sulla bellissima terrazza dello chalet “La Rotonda” di Giulianova lido. Durantela stagione estiva 2019 la rinnovata gestione dello stabilimento ha impresso il proprio stile alla programmazione artistica del locale trasformando la terrazza in passerella per sfilate, eventi musicali e dj set. Sabato 24 la terrazza diverrà il palco su cui si esibiranno i Distretto 13 per una serata all’insegna del divertimento e del rock’n’roll.

