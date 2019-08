L’Italia è un paese meraviglioso, noto in tutto il mondo per tanti, diversi aspetti: si va da quelli naturali (è quasi impossibile tenere il conto dei panorami mozzafiato, equamente distribuiti nelle nostre regioni) a quelli storici e/o architettonici, passando ovviamente per un ulteriore fiore all’occhiello italiano quale l’enogastronomia. La nostra penisola, infatti, è una delle nazioni più famose in tutto il mondo non solo per la sua spettacolare cucina, disponibile in varianti pressoché infinite, ma anche per le sue eccezionali materie prime, che danno vita ad un vero e proprio universo di specialità alimentari invidiatissime: si va dal mondo dei salumi a quello dei formaggi e dei latticini, dal mondo delle conserve a quello dei prodotti da forno, passando per un’altra galassia a parte quale quella degli oli, dei vini, degli champagne. Insomma, l’Italia è forse il paese delle leccornie per eccellenza e per fortuna oggi è possibile gustare decine di prodotti tipici italiani senza nemmeno doversi alzare dalla sedia.



L’italia del gusto a portata di clik



Sul portale di Sapori Dei Sassi è infatti possibile portare in tavola tantissime specialità italiane per regalarsi i sapori più sorprendenti delle diverse regioni del nostro Bel Paese. Un progetto nato attorno ai prodotti del Sud (e quindi prodotti pugliesi, calabresi e campani), che però si è ampliato passo dopo passo, tenendo sempre e comunque a mente la mission di partenza: donare al pasto il valore di momento di gioia e condivisione che merita. Il team di Sapori Dei Sassi ha costruito la propria attività sulla convinzione che la cucina sia un gesto d’amore, fatto innanzitutto nei confronti degli affetti più importanti e quindi della propria famiglia: portare a tavola delle specialità italiane significa volere coccolare le persone care e sul sito saporideisassi.it è possibile scegliere tra tantissimi diversi ingredienti pronti a trasformare il pranzo o la cena in una vera e propria esplosione di sapore, se non addirittura di amore.



L’offerta di Sapori dei Sassi



Su Sapori Dei Sassi è possibile muoversi tra tante differenti categorie di prodotto. Tra le eccellenze più vendute risultano spesso i prodotti da forno, con il Pane dei Sassi ed il Pane di Altamura che la fanno da padroni. Volendosi poi muovere verso il mondo dei latticini, è impossibile non citare per lo meno la deliziosa burrata italiana, in vendita in confezioni da 500 o da 600 grammi e la mozzarella di bufala, venduta in confezioni da 500 grammi circa. E ancora, i salumi con ad esempio la salsiccia Lucanica piccante, oppure le conserve, con i lampascioni in vendita in barattoli da 300 grammi circa. Su Sapori Dei Sassi c’è davvero l’imbarazzo della scelta ed è inoltre possibile realizzare dei perfetti cesti regalo contenenti i propri ingredienti preferiti.



Acquisti garantiti e convenienti



Un ulteriore aspetto importante da sottolineare è quello relativo alla sicurezza delle spedizioni, che sono garantite al 100%. A ciò si aggiunga che è possibile usufruire della spedizione gratuita superato un certo limite di spesa e che i dati forniti a Sapori Dei Sassi saranno sempre e comunque al sicuro, grazie al certificato SSL. Ultimo, ma non meno importante l’aspetto ambientale, visto che il 95% delle spedizioni di Sapori Dei Sassi viaggia in scatole riciclate. Insomma, le ragioni per regalarsi una o più eccellenze enogastronomiche italiane su Sapori Dei Sassi sono davvero tante e a ciò si aggiunga che tutti coloro che si iscrivono alla newsletter riceveranno subito un buono sconto di benvenuto del valore di 5euro per il primo acquisto effettuato.

