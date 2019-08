SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento con il mondo della fotografia in Riviera.

Visto il grande entusiasmo riscosso sin dalla prima iniziativa del 2016 e l’interesse per le forme espressive contemporanee del Comune di San Benedetto del Tronto, sta per tonare dal 23 agosto al 1 settembre il REvolution Photo Festival del Fiof (Fondo internazionale per la fotografia arte e video comunicazione), una associazione costituitasi nel 2004 e che oggi rappresenta una presenza stabile e consolidata a livello nazionale e internazionale.

La fotografia, per sua definizione, oltre ad essere una tecnica e una immagine, è una forma d’arte contemporanea che inevitabilmente svolge un ruolo storico/culturale e sociologico oltre che comunicativo.

In questa tappa a differenza delle altre, già da due edizioni, si punta sia sulle eccellenze del territorio che sui giovani emergenti. La capacità espressiva e comunicativa, infatti, come la sensibilità del resto, non devono essere per forza legate ad un prodotto autoriale.

In questa ottica presentiamo all’interno della Torre dei Gualtieri un progetto storico “Il lavoro scomparso” (sulle tracce di lavori che non ci sono più) del fotografo Vittorio Gioventù. Tale mostra sarà legata all’intervento del 23 agosto ore 21 presso Piazza Sacconi con lo staff tecnico e scientifico della Fototeca di Fermo che presenterà anche l‘omonimo volume.

Nella Sala della Poesia di Palazzo Piacenti, invece, verrà presentato un lavoro davvero particolare e interessante “Via Zeppilli” (…quando i manicomi si aprirono) del fotografo Alessandro Miola. Immagini realizzate diverso tempo fa quando ancora il Manicomio di Fermo era attivo, ed il fotografo aveva solo sedici anni. A questa esposizione è legato la serata del 24 agosto ore 21 in Piazza Sacconi con lo stesso autore ed esperti sul tema.

A queste due mostre autoriali, si affiancano le esposizioni di Barbara Marconi e Lorenzo Trentuno presso la Degusteria del Gigante, del FotoCineClub sambenedettese e di Leo Fortuna al pub Torrione, di Giorgia Cinelli e Francesco Mariani presso 39 posti.

Sabato 31 agosto ore 21 presso la Sala della Poesia di Palazzo Piacentini ci sarà una tavola rotonda, aperta a tutti coloro che vorranno partecipare, con i fotografi che esporranno le loro immagini nelle attività sopra elencate (il Torrione, Degusteria del Gigante, 39 posti).

Ricordiamo infine, che nelle giornate del 26, 27, 28, 29 e 30 agosto ore 21.30 in Piazza Sacconi, antistante Torre dei Gualtieri sono attive visite guidate per bambini; questo perché l’Associazionene Fiof è convinta che la cultura all’immagine sia un percorso da valorizzare e scolarizzare, partendo dai più piccoli.

Per maggiori informazioni potete scaricare il programma dell’intera manifestazione patrocinata dal Comune di San Benedetto del Tronto, sul sito revolution.fiof.it o sulla pagina Facebook di Fiof

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.