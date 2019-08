Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi, è successo intorno alle 6

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro alle prime ore del 19 agosto.

Intorno alle 6 incidente sulla Sopraelevata, un’auto è finita contro il guard rail.

Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi, sul posto 118 e Polizia Stradale per soccorsi e rilievi.

