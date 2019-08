Lesioni per un sambenedettese, classe 1992

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro nel pomeriggio del 18 agosto.

A San Benedetto, incidente sulla Sopraelevata tra auto e scooter per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di Ascoli.

Lo scooterista è stato portato al Torrette di Ancona in eliambulanza. Lesioni per un sambenedettese, classe 1992.

