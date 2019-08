SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Oltre dieci mila persone allo stadio per sostenere gli azzurri. Precisamente 10.853.

Grande spettacolo sugli spalti del “Riviera delle Palme” per il match amichevole di Rugby tra Italia e Russia. Un test, il Cattolica Match, in previsione del Mondiale in Giappone.

I giocatori di mister Conor O’Shea, guidati dal Capitano Sergio Parisse, sono stati applauditi a lungo per tutta la partita. Emozioni e urli a squarciagola durante l’esecuzione dell’inno d’Italia prima della gara. E tanti tricolori sventolati con orgoglio.

Allo stadio tante famiglie, molti bambini e, ovviamente, appassionati dello sport ovale. Presente la stampa russa, oltre a quella italiana, ma anche nipponica dato che il primo match del Mondiale, che si disputerà nel Sol Levante, sarà proprio Russia-Giappone.

L’Italia ha battuto la Russia per 85 a 15. Tante mete per gli azzurri e molte esultanze per i tifosi sugli spalti. Il primo tempo si era concluso 38 a 8 per la nostra Nazionale.

Nelle prossime ore resoconto e foto del match sambenedettese da parte del nostro Antonio Di Salvatore, presente allo stadio per la nostra testata.

