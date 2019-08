SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo un piccolo break, la Samb torna ad allenarsi oggi a Sant’Egidio alla Vibrata in vista della prima giornata in prgramma a Fano il 25 agosto alle 17 e 30. In questo senso i biglietti per la gara saranno in vendita nei circuiti a partire da martedì prossimo, 20 agosto. Il 22 agosto dalle ore 20, poi, appuntamento per tutti i fan in Piazza Giorgini, dove verrà svelata la nuova Samb.

Intanto la società rossoblu ha rilasciato alcune dichiarazioni di Francesco Orlando, ala arrivata dalla Salernitana.

“Ho voglia di lasciarmi alle spalle due annate molto difficili. Devo assolutamente riscattarmi e penso che venire alla Samb sia stata la scelta giusta. Ho trovato un gran bel gruppo e un mister che non lascia nulla al caso ed è determinato a ripetersi ad altissimi livelli anche da allenatore” ha detto all’ufficio stampa il calciatore. “Qui sono stato accolto benissimo e possiamo fare qualcosa di veramente importante. Dobbiamo solo continuare a lavorare come stiamo facendo. Molti tifosi della Salernitana hanno parlato bene di me dopo il trasferimento? Li ringrazio, davvero. E’ una grande tifoseria che merita belle soddisfazioni”.

