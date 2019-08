SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Archiviato il grandissimo successo di pubblico e di critica di “Armonie in Controluce”, concerto all’alba che ha visto partecipare alla Beach Arena oltre mille spettatori, sabato 17 agosto sarà possibile assistere ad una emozionante rappresentazione in Piazza Bice Piacentini, nel Paese Alto di San Benedetto del Tronto (in caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà presso il Teatro Concordia).

Dopo la “Tosca” di Puccini nell’agosto 2016, la “Vedova Allegra” di Lehar e la “Traviata” di Verdi ad agosto e dicembre 2017, la “Carmen”di Bizet e de “La Bohème” di Puccini ad agosto e dicembre 2018, continua il viaggio culturale voluto dal Comune di San Benedetto del Tronto, che vede questa volta l’esecuzione dell’adattamento per voci soliste, quartetto d’archi e pianoforte di una delle più celebri ed eseguite opere del grande compositore marchigiano “Il Barbiere di Siviglia”.

L’evento è curato nell’organizzazione artistica dall’Istituzione Musicale Antonio Vivaldi in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune, l’associazione “Incontri d’Opera” ed “Eclissi Eventi”.

Nel ruolo di Figaro il baritono Franco Alessandrini, di Rosina il soprano Daniela Bertozzi, del Conte di Almaviva il tenore Pierluigi D’Aloia, di Don Bartolo il basso Alessandro Battiato, di Don Basilio il basso Luca Giorgini e di Berta il soprano Chiara Mosca Proietti.

Le musiche saranno eseguite dal Quartetto d’archi “Antonio Vivaldi” (Piergiorgio Troilo e Paolo Incicco violini, Emiliano Finucci viola, Daniela Tremaroli violoncello e direzione artistica); al pianoforte dal maestro concertatore e revisore della partitura Massimiliano Caporale. Adattamento, narrazione, costumi (tutti rigorosamente originali) e regia a cura del musicologo Paolo Santarelli, il quale accompagnerà il pubblico nella vicenda storico-musicale introducendo i vari momenti dell’opera.

I biglietti del costo di 10 euro possono essere acquistati in prevendita presso il Caffè Florian a San Benedetto del Tronto, online su circuito Ciao Tickets (info cell. 3924450125 – 0733865994) ed in tutti i punti vendita convenzionati.

Ricordiamo infine che i biglietti si potranno comunque acquistare il giorno dello spettacolo dalle ore 18 in avanti, presso il botteghino di Piazza Piacentini, Paese Alto di San Benedetto del Tronto.

