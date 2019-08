Veicolo in fuga, indagano le Forze dell’Ordine

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente alle prime ore del 17 agosto.

A San Benedetto, in via Monteconero, un’auto è finita contro tre mezzi in sosta e, successivamente, si è data alla fuga.

Per fortuna non ci sono feriti ma sono presenti danni alle vetture.

Indagano le Forze dell’Ordine per risalire al responsabile.

