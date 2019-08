GROTTAMMARE – Un intervento straordinario anti-zanzare è previsto la prossima settimana, nella notte tra il 21 e il 22 agosto. L’operazione è a supporto degli interventi ordinari e coinvolgerà tutto il territorio comunale.

“E’ necessario – dichiara l’assessore alla Sostenibilità Alessandra Biocca – che anche i cittadini intervengano nelle aree private, ove l’intervento del Comune non può arrivare. La collaborazione e il contributo da parte dei privati cittadini consentirà di raggiungere un maggior risultato e aumenterà l’efficacia della disinfestazione su tutto il territorio. Insieme, è possibile raggiungere un risultato migliore e più efficace pertanto rinnovo l’appello affinché si adottino tutti quegli accorgimenti utili ad evitare il proliferare di questi animali. Pulire regolarmente le aree verdi, specie quelle non utilizzate, eliminare i ristagni di acqua, anche nei sottovasi, sono buone abitudini che aiutano molto in questa battaglia”.

I trattamenti di disinfestazione verranno effettuati tra la mezzanotte e le ore 5. I prodotti utilizzati sono esclusivamente quelli autorizzati dal Ministero della Salute.

Per una maggior precauzione, tuttavia, si consiglia di tenere chiuse le finestre, non esporre all’esterno sostanze alimentari e indumenti e di salvaguardare gli animali domestici, tenendo al riparo loro e il loro cibo durante le operazioni di disinfestazione.

